Die Grünen wollen an ihre Erfolge bei der letzten Landtagswahl anknüpfen. 2018 wurden sie mit 17,6 Prozent zweitstärkste Kraft in Bayern. Spitzenkandidat*innen sind erneut Katharina Schulze und Ludwig Hartmann. Ihr Ziel haben sie klar formuliert: Der Anspruch auf Regierungsbeteiligung steht. In ihrem "Regierungsprogramm" (Titel: "Für unser schönes Bayern") betonen die Grünen die Notwendigkeit der Energiewende, die nicht nur gut für das Klima sei, sondern auch Freiheit und Wohlstand schütze. Ihr festes Klimaziel: Bayern bis 2035 klimaneutral zu machen.



Die weiteren Schwerpunkte liegen in einer ökologischen Transformation der Wirtschaft und in einer inklusiven und auf Gleichheit ausgerichteten Gesellschaftspolitik. Geplant ist eine Mobilitätsgarantie, wonach jeder Ort in Bayern von 5 bis 24 Uhr mindestens im Stundentakt an (Ruf-)Bus oder Zug angebunden ist. Außerdem im Wahlprogramm verankert: ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde innerorts, der Ausbau des Biolandbaus auf 30 Prozent der Flächen bis 2030 oder eine Absenkung des Wahlalters auf 16.