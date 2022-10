Nach Niedersachsen-Wahl : Das Problem der Ampel heißt FDP

Die FDP steht in Niedersachsen am Abgrund. Sie will zwar weiter in der Ampel-Koalition im Bund bleiben, selbst wenn sie am Ende des Wahltages aus dem Landtag in Hannover fliegen sollte. Das sagte FDP-Vorsitzender Christian Lindner jedenfalls am Abend im ZDF: "Wir haben eine staatspolitische Verantwortung." Doch so wie bisher will Lindner auch nicht weitermachen: