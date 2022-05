Am 15. Mai wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. In dem bevölkerungsreichsten Bundesland hat laut Politbarometer Amtsinhaber Hendrik Wüst (CDU) leicht die Nase vorn, kurz dahinter folgt Thomas Kutschaty (SPD). Für die seit fünf Jahren regierende schwarz-gelbe Koalition in Düsseldorf wird die Wahl am kommenden Sonntag wohl möglicherweise zur Zitterpartie.