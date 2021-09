Lea Schrenk: Das ist ein redaktioneller Prozess. Vor etwa drei Monaten sind wir mit einer Redaktion gestartet. Die besteht aus jungen Wähler*innen, Expert*innen und verantwortlichen der Bundeszentrale für politische Bildung. Wir haben uns dann online getroffen und in verschiedenen Themengruppen, auf Basis der Parteiprogramme überlegt, was die zentralen Themen sind. Daraus haben wir 80 Thesen formuliert und von den Parteien beantworten lassen. Und erst im nächsten Schritt haben wir dann entschieden, welche 38 Thesen es in den Wahl-O-Mat schaffen.