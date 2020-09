Doch wer vertritt Ihre Meinung in der Hansestadt am besten? Eine Orientierung bietet der Wahl-O-Mat. Ob etwa Thesen zur Verkehrspolitik, Klimapolitik oder die Sicherheit - insgesamt 38 Fragen sind im Wahl-O-Mat zu beantworten. Persönlich wichtige können auch doppelt gewichtet, weniger relevante ausgelassen werden. Anschließend können die Antworten mit den Aussagen aller 15 zur Wahl zugelassenen Parteien verglichen werden.



Die Fragen des Wahl-O-Mat wurden von der Landeszentrale für Politische Bildung Hamburg in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für Politische Bildung erstellt.