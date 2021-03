Nach Kandidat, politischer Arbeit und Ansehen erklärt sich der Erfolg der Grünen mit einer untypisch hohen Kompetenzzuschreibung: In früheren CDU-Domänen wie Wirtschaft oder Bildung wird den Grünen ähnlich viel zugetraut wie der CDU. Neben einem überragenden Zuspruch beim "Klimaschutz" führen die Grünen bei "Zukunft" oder "Ausländer" sowie beim dominierenden Thema Corona: Trotz viel Kritik am Krisenmanagement in Baden-Württemberg gerade beim Impffortschritt oder im Bereich Schulen gelten die Grünen in Sachen Corona als kompetenteste Partei. Die SPD wird lediglich in den Bereichen Bildung, Verkehr und Ausländer etwas häufiger genannt, ansonsten bleibt sie genau wie FDP oder AfD sachpolitisch schwach.