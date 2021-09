Besonders bemerkenswert ist der SPD-Erfolg in der Generation 60plus: Mit 35 Prozent (plus elf) liegt sie hier mit der Union (34 Prozent; minus sieben) auf Augenhöhe – in einer hochrelevanten Gruppe, die für die C-Parteien langjähriger Erfolgsgarant war. Bei allen unter 60-Jährigen, hier führt die SPD mit 22 Prozent, liegen die Grünen mit der Union jetzt auf einem Niveau (18 bzw. 19 Prozent).