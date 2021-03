Die Grundlage für den SPD-Wahlsieg legt erneut die Generation 60-Plus: In dieser Gruppe wählen 41 Prozent (plus eins) die SPD, bei allen unter 60-Jährigen kommt die SPD auf 30 Prozent (minus fünf). Die CDU verliert bei den ab 60-Jährigen, bleibt aber mit 33 Prozent (minus sieben) noch überdurchschnittlich. Bei den unter 30-Jährigen wird die CDU (15 Prozent; minus elf) nun auch in Rheinland-Pfalz von den Grünen überholt (18 Prozent; plus neun), die aber anders als im benachbarten Baden-Württemberg in der großen Gruppe der ab 60-Jährigen mit nur fünf Prozent (plus drei) ausgesprochen schwach bleiben.