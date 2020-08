"Freiheit, Freiheit!", rufen wieder Tausende Demonstranten in Minsk. Obwohl die Versammlung der Opposition kurzfristig verboten und abgesagt worden war, gingen am Donnerstag in der belarussischen Hauptstadt wieder Menschen auf die Straße. Wer in diesen Tagen hier frei seine Meinung sagt, beweist viel Mut. Neben vielen anderen Themen haben sie ihrem Präsidenten zuletzt auch den Umgang mit Corona besonders übelgenommen.