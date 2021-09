Die SPD betreibt im Unterschied zu den anderen Parteien ganz klar Personenwahlkampf: In jedem achten bezahlten Post auf Facebook oder Instagram bringt sie ihren Kanzlerkandidaten Olaf Scholz unter. Die AfD arbeitet sich in ihren Werbeposts nicht nur an anderen Parteien ab, sondern auch an deren Kandidat*innen. Sie schreibt etwa doppelt so oft etwas über Annalena Baerbock, Armin Laschet oder Olaf Scholz wie die anderen Parteien.