Wer will schon aufhören, wenn es am Schönsten ist? Gerade erst ist, nach einer langen Anlaufphase, dieser Wahlkampf so richtig in Schwung gekommen. Sie streiten sich, sie werfen sich böse Wörter an den Kopf, sie sind überall. So häufig, dass man manche Wahlkampfrede, inklusive Geste und theatralischer Pause, schon mitsprechen kann.