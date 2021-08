Römmele: Ganz ehrlich, die Lage ist so volatil. Wer weiß, was in einer Woche ist. Es kann noch so viel passieren in diesem Wahlkampf. Zudem hat die Briefwahl schon begonnen. Die Strategen sagen immer, dass man sich auf das vollkommen Unverhoffte einstellen muss. Aber einen so engen und unvorhersehbaren Wahlkampf habe ich lange nicht erlebt. Wir haben so viele unvorhergesehene Themen: Corona, die Flut und jetzt Afghanistan - das ist schon außergewöhnlich. Keine Ahnung, wie das in fünf Wochen ausgehen wird.