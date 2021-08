Die Spitzenkandidatinnen oder Spitzenkandidaten der Parteien

erklären den Wählerinnen und Wählern,

warum man ihre Partei wählen sollte.

Jede Partei will zeigen:

"Diese Partei will das,

was für die Wählerin oder den Wähler am besten ist."

Im Wahlkampf erklären die Parteien,

welche politischen Ziele sie haben.

Und sie stellen ihren Spitzenkandidaten

oder ihre Spitzenkandidatin vor.