Doch trotz eines historischen Absturzes vor fünf Jahren regierte die SPD dann weiter in der schwarz-rot-grünen Kenia-Koalition mit. Die Spitzenkandidatin Katja Pähle formuliert klar, was sie in der kommenden Legislaturperiode umsetzen möchte - denn die Sozialdemokraten haben gute Chancen, auch nach der Wahl weiter mit in der Landesregierung zu sein: "Investitionen nach der Krise auch in unser Gesundheitssystem, ins Krankenhaus. Mit einem Gesetz, das für gute Löhne sorgt, so wie wir es mit dem Tariftreuegesetz vorhaben, und das Thema Schule und Bildung."