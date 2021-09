Wahlkampf auf den letzten Metern

Einen Tag vor der Bundestagswahl treten Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet und Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU) am heutigen Samstag zu ihrer letzten Kundgebung in Laschets Heimatstadt Aachen auf. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz ist vor allem in seinem Wahlkreis in Potsdam unterwegs.