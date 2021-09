Ein Wahlkreis in Berlin könnte auch der Deutschland-Wahlkreis heißen: Die Stimmenverteilung in Wahlkreis 77 Reinickendorf lag in vergangenen Bundestagswahlen sehr nah dran am bundesweiten Ergebnis. Der Grund: Der Bezirk ist in seiner soziodemografischen Struktur jener der Bundesrepublik sehr ähnlich. 2017 lagen die Ergebnisse für SPD, Linke, Grüne und FDP jeweils weniger als einen Prozentpunkt daneben und 2013 lag Reinickendorf sogar noch einen Tick näher dran am Gesamtergebnis.