Was soll das für ein berechtigtes "kommunikatives Anliegen" sein, was das Gericht hier für schutzwürdig hält? Um dies zu verstehen, muss auf das Kleingedruckte geachtet werden. Hinter dem Slogan "Hängt die Grünen" heißt es nämlich auf den Plakaten in sehr kleiner Schrift "Macht unsere nationalrevolutionäre Bewegung durch Plakatwerbung in unseren Parteifarben in Stadt und Land bekannt."