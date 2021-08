Der Blick in die Geschichte zeigt noch etwas: "Wahlplakate sind seit den 50er Jahren bis heute sehr konstant, was ihren Aufbau und ihre Bestandteile angeht", erläutert Museumsdirektor Thorsten Smidt vom Haus der Geschichte in Bonn. Persönlichkeiten sollen um Vertrauen werben, Slogans das Image der Partei auf den Punkt bringen.