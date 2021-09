"Scholz packt das an". So lautet das Motto, unter dem die SPD mit ihrem Spitzenkandidaten Olaf Scholz in den Wahlkampf gestartet ist. Für sie geht es um "eine lebenswerte Zukunft, eine Gesellschaft des Respekts und um ein souveränes Europa in der Welt." Die Partei stellt dafür Klimaschutz, gute Arbeit und Gerechtigkeit in den Mittelpunkt ihres Programms. Demnach soll der Strom in Deutschland bis 2040 ökologisch werden und eine Reform der EEG-Umlage steigende CO2-Preise ausgleichen. Der Mindestlohn soll auf zwölf Euro erhöht und eine Vermögenssteuer von einem Prozent eingeführt werden. Außerdem will die SPD allen Schülern in Deutschland ein Laptop oder Tablet ermöglichen.