Kontinuierlich ist der Bundestag in den vergangenen Jahren gewachsen. Das liegt am Zweistimmen-Wahlrecht, das Mehrheits- und Verhältniswahl miteinander kombiniert. Außerdem am Bundesverfassungsgericht, das in einem Urteil 2013 den Ausgleich von Überhangmandaten verlangte.



Die Erststimme legt den Vertreter des Wahlkreises fest, die Zweitstimme die Verteilung im Bundestag nach den Listen der Parteien. Erzielt eine Partei mehr Direktmandate als ihr nach den Zweitstimmen zustehen, bekommt sie Überhangmandate. Und damit das Verhältnis wieder stimmt, die anderen Ausgleichmandate. 2013 gab es vier Überhang und 29 Ausgleichsmandate. 2017 schon 46 und 65, also saßen 111 Abgeordnete mehr im Bundestag als eigentlich vorgesehen.