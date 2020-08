So hat es die Venedig-Kommission des Europarats in einem Verhaltenskodex festgelegt. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) schrieb den Beteiligten soeben nochmals ins Stammbuch: "In den intensiven Beratungen, die ich dazu jahrelang geführt habe, habe ich viel zu oft nur gehört, was alles nicht geht. Was definitiv nicht geht ist, dass wir gar nichts hinbekommen."