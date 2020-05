Waldsterben 2.0 - Der deutsche Wald trocknet aus

Dabei ist der Bedarf an nachwachsenden Bäumen im südlichen Sauerland sehr groß. Die Trockenheit der letzten Jahre hat zu einem extremen Borkenkäferbefall geführt. Experten schätzen, dass bis zum Ende dieses Jahres in Deutschland ein Waldfläche von 400.000 Hektar unwiederbringlich verloren sein werden – das ist eine Fläche fast zweimal so groß wie das Saarland.