Es regnet in Strömen, der Wind ist eiskalt - trotzdem wandert die kleine Gruppe im Stechschritt an der Landstraße entlang. Auf den Windjacken steht: Walk of Steel "Stahl ist Zukunft, CO2 frei, dafür laufen wir". Ihr Wanderweg: Völklingen, Saarland - Brüssel, Europa-Kommission. Ein Hilferuf der besonderen Art. Die Stahlarbeiter und Betriebsräte laufen für ihre Arbeitsplätze, die Branche ist in der Krise.