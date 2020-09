Mit seiner Youtube-Alternative "The Blaze" kann Crowder gezielt Werbetreibende ansprechen, die keine Probleme mit seinem Weltbild haben. "Die NRA will doch nicht vor Makeup-Tutorials werben. Das ist eine win-win-win-Situation. Das Problem ist, dass Youtube Werbetreibende ausschließt, von denen sie glauben, sie würden Regeln verletzen – nur weil sie konservativ sind", so Crowder in einem Video.



In Deutschland beliefert Walther Polizeikräfte in mehreren Bundesländern mit zehntausenden Dienstpistolen vom Modell P99. In den USA sind es vor allem Privatpersonen, die Walther-Schusswaffen kaufen. Auf eine Anfrage von ZDFheute hin wollte sich Walther nicht zu der Zusammenarbeit mit Crowder äußern.