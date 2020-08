Nicht alles in Wanderwitz' Leben lief immer geradeaus. Wer ihn heute im Bundestag trifft, sieht ihn oft mit einem Kinderwagen, in dem sein jüngstes Kind schläft. Die Mutter ist ebenfalls CDU-Bundestagsabgeordnete: Yvonne Magwas kommt auch aus Sachsen. Liebe am Arbeitsplatz könnte man sagen. Es ist eine Lebensbiografie, wie sie längst normal ist, auch in der CDU.



Das war lange Klatsch- und Tratschthema in der Unionsfraktion. Hängengeblieben ist nichts davon, auch weil Wanderwitz und Magwas ihre Beziehung längst öffentlich gemacht haben.