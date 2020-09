Wanderwitz sieht nach wie vor keine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Ost und West. In dem Bereich gebe es "noch politische Aufgaben zu erledigen". Er wies angesichts des hohen Anteils an AfD-Wählern in den Ost-Bundesländern außerdem darauf hin, dass das "Protestwählerpotenzial" dort traditionell ausgeprägter sei. "Wenn wir unsere Arbeit gut machen, haben wir eine gute Chance, dass es künftig auch wieder mehr Stimmen im unzweifelhaft demokratischen Bereich gibt", sagte der CDU-Politiker.