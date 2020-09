Begleitet von Protesten gegen die Hongkong-Politik Chinas und Menschenrechtsverletzungen besucht der chinesische Außenminister Wang Yi Deutschland. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) wird ihn heute in der Villa Borsig am Rande Berlins empfangen.



Vor dem Auswärtigen Amt im Zentrum der Stadt ist gleichzeitig eine Kundgebung von Kritikern Pekings geplant, an der auch der Hongkong-Aktivist Nathan Law teilnehmen wird. Er hat Maas aufgefordert, sich bei Wang für Freiheit und Menschenrechte in Hongkong einzusetzen.