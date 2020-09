Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte erst am Donnerstag angekündigt, "so schnell wie möglich" mit Such- und Bohrungsarbeiten zu beginnen. Haftars Libysche Nationalarmee (LNA) twitterte im Anschluss an die Gespräche in Athen: "Die Berliner Konferenz wäre ohne die Beteiligung Griechenlands und Saudi-Arabiens weder politisch korrekt noch valide." Die Länder seien direkt betroffene Nationen. Auch Katar soll nicht glücklich darüber sein, fernbleiben zu müssen.