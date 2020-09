In Berlin bleiben zahlreiche Busse, Straßenbahnen sowie die U-Bahn bis 12 Uhr in den Depots. Auch in München, Hamburg und weiten Teilen Deutschland stehen die Räder teilweise still. Züge der Deutschen Bahn sind nicht betroffen. Verdi will einen bundesweiten Tarifvertrag für rund 87.000 Beschäftigte im ÖPNV durchsetzen.