So viel ist sicher: Der Nerven liegen blank im Streit zwischen Landwirten und Politik. Der Frust entlädt sich in Traktoren-Korsos und in Slogans wie "Ohne Not macht ihr unsere Existenzen tot", "Wer Bauern quält, wird nicht gewählt" oder "Ist der Bauer ruiniert, wird das Essen importiert". Der Unmut richtet sich gegen Brüssel und Berlin und wird hier und da offenbar so deutlich, dass Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner kürzlich in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vor einer Radikalisierung der Proteste warnte. Sie habe Sorge, dass sich die Stimmung in der Gesellschaft deshalb "gegen die Bauern manifestiert."