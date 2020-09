Die Gruppe bekennt sich laut Innenministerium zur NSDAP, sie sei rassistisch, antisemitisch und fremdenfeindlich. Sie habe außerdem eine "kämpferisch-aggressive Grundhaltung". "Combat 18" gilt als der bewaffnete Arm der seit 2000 in Deutschland verbotenen Gruppierung "Blood and Honour" (Blut und Ehre). Ihr Ursprung liegt in Großbritannien und sie ist in mehreren europäischen Ländern aktiv. Die Zahl 18 im Namen steht für den ersten und achten Buchstaben im Alphabet, also A und H - die Initialen von Adolf Hitler.