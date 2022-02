Außenministerin Annalena Baerbock (B'90/Grüne) hat in der ZDF-Sendung "Was nun" Selbstkritik an der bisherigen westlichen Russlandpolitik geübt. Der Westen hätte den russischen Präsidenten klarer isolieren müssen: "Das haben wir in der Vergangenheit offensichtlich nicht klar und deutlich genug gesagt", so Baerbock.