Es ist die Frage dieser Tage: Wer trägt Verantwortung - ob für Fehler im Corona-Management, für das schleppende Impfen oder für die historischen Negativergebnisse der CDU bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz? Es ist die Frage, der sich der CDU-Vorsitzende Armin Laschet auch am Montagabend in der ZDF-Sendung "Was nun" stellt.