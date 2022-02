Wenn nicht - und darauf deutet jetzt alles hin - straft Putin selbst all jene Lügen, die ihn nicht für den Aggressor hielten. Der sonnige Nachmittag ist einer unruhigen Nacht gewichen. Und im Song "Lean on me", der durchs Fenster zu mir wehte, heißt es: "Sometimes in our lives, we all have pain, we all have sorrow. But if we are wise, we know that there's always tomorrow." Man wünscht diese Weisheit allen Beteiligten, vom Kreml über Kanzleramt und EU-Kommission bis zum Weißen Haus, denn alle werden verlieren bei einem Krieg in Europa.