Merkel kritisiert Sorglosigkeit der Deutschen

Schlauchbootpartys in Berlin, Familienfeiern, wenig Abstand: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kritisiert die zunehmende Sorglosigkeit der Deutschen im Umgang mit dem Coronavirus. "Ich werde unruhig, wenn Menschen glauben, wir brauchen die Abstandsmaßnahmen nicht mehr. Die brauchen wir", sagt Merkel in der ZDF-Sendung "Was nun?"