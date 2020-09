Hände waschen ist die wichtigste Vorbeugung. Symbolbild

Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Sorgsame Hygiene mit rigorosem Händewaschen gehört nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu den Maßnahmen zur Vorbeugung einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Für Milliarden Menschen ist das aber fast unmöglich: Drei Milliarden Menschen hätten keine ordentliche Handwaschgelegenheit, hieß es bei den Vereinten Nationen.



Damit ist das Vorhandensein von Wasser und Seife gemeint. Die Zahl nannten die WHO und das UN-Kinderhilfswerk Unicef bereits vergangenen Sommer in einem Bericht über Wasser.