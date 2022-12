Bei der Herstellung wird in Elektrolyseuren Wasser mit Hilfe von Ökostrom in Sauerstoff und Wasserstoff aufgespaltet. Das Verfahren ist erprobt und funktioniert, ist für die Massenherstellung aber noch nicht ausgereift. Da die erneuerbare Energie in Deutschland auch in Zukunft für die erforderlichen Mengen bei weitem nicht ausreicht, wird ein großer Teil in sonnen- und windreichen Ländern produziert und dann importiert werden müssen. Das Gas ist natürlich farblos und nicht wirklich „grün“. Die Farbe bezieht sich allein auf die Herstellungsart. Grauer Wasserstoff etwa wird aus Erdgas, Kohle oder Öl hergestellt.