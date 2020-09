Es gehe in Belarus auch um das "System Putin und die Frage, ob die Idee von Freiheit und Demokratie sich weiter nach Osten fortpflanzt". Vor 30 Jahren hätten Entwicklungen in den neuen Bundesländern, Polen, Ungarn und zuletzt in der Ukraine zu Freiheit und Demokratie geführt. Nun stünden Belarus und Russland zur Debatte.