"Die Entwicklungen zeigen uns doch, dass Russland nicht zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit fähig ist. Wer das glaubt, ist naiv. Und da müssen wir übrigens auch parteipolitisch mal diskutieren, dass in Deutschland die AfD streng an der Seite von Putin, von diesem System Putin steht. Dass Gregor Gysi, die Linke, sich heute so an die Seite von Putin gestellt hat. Und auch Gerhard Schröder, finde ich, muss manche Fragen der deutschen Öffentlichkeit beantworten. Wir müssen jetzt Klartext sprechen."