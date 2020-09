Auch für Deutschland gelte: "Wir Deutsche müssen verstehen, dass wir Verantwortung übernehmen müssen", so Weber. Nur die USA zu kritisieren, wie in den vergangenen Wochen geschehen, sei zu wenig. Er forderte auch systemische Veränderungen in der EU. Außenpolitische Entscheidungen dürften künftig nicht mehr unbedingt einstimmig getroffen werden, sondern per Mehrheitsvotum. Weber kritisierte in diesem Zusammenhang auch "den Egoismus einzelner Mitgliedsstaaten".