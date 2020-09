In Thailand wurde bereits die Armee eingesetzt. Archivbild

Quelle: Adryel Talamantes/ZUMA Wire/dpa

Thailands Premierminister hat wegen der Corona-Pandemie angekündigt, einen Ausnahmezustand ab Donnerstag zu verhängen. Auf diese Weise solle die Ausbreitung des Virus verlangsamt werden, sagte General Prayut Chan-o-cha in einer Fernsehansprache.



Im Zuge der Maßnahmen würden die Menschen aufgefordert, zu Hause zu bleiben, sagte er weiter. Gelten sollten die Regelungen in Gebieten, in denen die Gefahr einer Ausbreitung des Virus bestehe. Weitere Maßnahmen würden am Donnerstag bekanntgegeben.