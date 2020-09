Wikileaks-Gründer Julian Assange. Archivbild

Quelle: Matt Dunham/AP/dpa

Der Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks, Julian Assange, hofft auf eine Freilassung unter Kautionsauflagen wegen der Coronavirus-Pandemie. Ein entsprechender Antrag solle noch in dieser Woche von seinen Anwälten bei einem Gericht in London gestellt werden, teilte Wikileaks mit.



Assange sei wegen seiner angeschlagenen Gesundheit im Gefängnis besonders anfällig für die Lungenkrankheit Covid-19, so die Begründung. Ein Prozess über einen Auslieferungsantrag der USA soll am 18. Mai fortgesetzt werden.