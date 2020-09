Bartels: Also Teile kriegt man immer in Einsatz. Das funktioniert auch gut. Auch mit guter Ausbildung und dann moderner Ausrüstung: Wenn wir an den Balkan, Afghanistan, Mali, den Nahen Osten denken. Also wenn es um die Auslandseinsätze mit kleinen, überschaubaren Kontingenten geht, dann funktioniert das. Aber für kollektives Verteidigen in Europa bräuchten Sie die ganze Bundeswehr. Und als Ganzes ist die Bundeswehr heute nicht einsatzfähig.