Hans-Peter Bartels spricht selbst vom Murmeltier, das täglich grüßt: Er würde ja gerne über echte Verbesserungen in der Bundeswehr berichten, aber "die eingeleiteten 'Trendwenden' sind ganz überwiegend noch nicht spürbar", bilanziert der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages. Er sieht die Truppe weiter ungenügend aufgestellt für ihre Aufgaben in der Landes- und Bündnisverteidigung sowie in den zahlreichen Auslandseinsätzen.