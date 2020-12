Niedersachsens Ministerpräsident Stephan weil will die Corona-Maßnahmen vorerst nicht verschärfen. Mit Blick auf strengere Regeln in Bayern und Sachsen erklärte er im ZDF-Mittagsmagazin, zwischen der Situation in Niedersachsen und dort gebe es einen "großen Unterschied". Mit den Maßnahmen und Regeln in Niedersachsen mache die Regierung derzeit "ganz gute Erfahrungen". Zudem sei Niedersachsen in der Corona-Krise "recht gut unterwegs", so der SPD-Politiker.