Der in der Ukraine geborene Geschäftsmann Wekselberg hat seit langem Verbindungen zu den USA, unter anderem durch eine Green Card, die er einst besaß, und durch Häuser in New York und Connecticut. Sein Vermögen durch Investitionen in die Aluminium- und Ölindustrie hat er in der postsowjetischen Ära aufgebaut. Er wurde auch im Rahmen der Untersuchung von Sonderermittler Robert Mueller zur russischen Einmischung in die US-Präsidentschaftswahl 2016 befragt.