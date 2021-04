Während etwa 76 Prozent der jugendlichen Mädchen und Frauen in Lateinamerika sowie in Ost- und Südostasien in allen drei Bereichen Gesundheitsversorgung, Familienplanung und Sexualleben autonome Entscheidungen träfen, seien es in Afrika südlich der Sahara weniger als die Hälfte. In Mali, Niger und Senegal, sind es demnach sogar weniger als zehn Prozent der Frauen, die die Entscheidungen selbst treffen.