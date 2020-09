Straßenszene in der somalischen Hauptstadt Mogadischu.

Quelle: Farah Abdi Warsameh/AP/dpa/Bild vom 18.03.2020

Die Deutsche Welthungerhilfe warnt vor drastischen Auswirkungen der Corona-Krise in Afrika und in anderen armen Regionen der Erde. "Es ist davon auszugehen, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten dort viele Tote beklagen müssen", sagte Präsidentin Marlehn Thieme der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



Damit würden auch Existenzen vernichtet, und die Armut könnte nicht zuletzt wegen der verheerenden wirtschaftlichen Folgen der Pandemie dort weiter ansteigen. Die Industrieländer dürften Afrika "jetzt nicht im Stich lassen".