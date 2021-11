In ihrem Sondierungspapier haben SPD, Grüne und FDP festgeschrieben, dass "idealerweise" schon 2030 ein Ausstieg aus der Kohle gelingt. Um dies gesetzlich festzuschreiben, müsse das von der großen Koalition beschlossene Kohleausstiegsgesetz geändert werden, so Baerbock. "Wir müssen es tun, ansonsten ist alles Hohn, was im Wahlkampf versprochen wurde."