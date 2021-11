Bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow ist mit einer Verlängerung zu rechnen. Um viele Fragen wurde am Freitag bei der COP26 noch gerungen. Mehr Ehrgeiz und mehr Geld sind dabei zwei wichtige Themenfelder, also die Klimaschutzziele der fast 200 Staaten sowie die Klimahilfen für ärmere Länder.